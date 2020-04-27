Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (3)

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<br>'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'<br>Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A.'nın (35) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini ve öfkesini kontrol edemediğini öne süren İ.A., "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-04-27 14:52:51<br>

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