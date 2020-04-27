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Başkan Zorluoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni Bulvarı teşekkürü

İHA

Başkan Zorluoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni Bulvarı teşekkürü

Trabzon’da yapımı devam eden Kanuni Bulvarı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, projenin BeşirliErdoğdu bölümü hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açılan güzergâhı kendi kullandığı araçla test etti.
Toplam uzunluğu 28 kilometre olup Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı mevkiinden başlayarak TrabzonMaçka yolu Gözalan mevkiinde son bulan Kanuni Bulvarı’nın BeşirliErdoğdu kısmının açılması, Trabzonlular tarafından da sevinçle karşılandı.

Alternatif güzergah oluştu
Açılan güzergahla birlikte Yıldızlı Yonca Kavşağı ile Çatak 1 ve Çatak 2 Kavşakları arasında kalan kesim için Sahil Yolu’na alternatif bir güzergah oluşturulmuş oldu. Yine beraberinde Trabzon merkezinde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Beşirli, Karşıyaka, Erdoğdu, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve paralelinde sahilden geçen ana yollara kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkânı sağlandığı belirtildi.

Zorluoğlu emeği geçenlere teşekkür etti
Kanuni Bulvarı’nın BeşirliErdoğdu bölümünü kendi kullandığı araçla test eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, “Trabzon’umuza trafikte rahat bir nefes aldıracak olan Kanuni Bulvarı’nın önemli bir bölümünü hizmete açtık. İçerisinde bulunduğumuz süreçte etkisini henüz anlayamasak da hayatımız normale döndüğünde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeleri kapsayan güzergâh, trafikte rahatlamaya neden olacak. Trabzon için büyük öneme sahip böyle bir projeyi şehrimize kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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