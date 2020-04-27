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Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)

DHA

GÖZALTINA ALINDI Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi.  Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.  2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN 2020-04-27 16:55:21

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)

<br>GÖZALTINA ALINDI<br>Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi.  Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.  2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-04-27 16:55:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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