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(Görüntülü) Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan polislere inceleme

DHA

  TRABZON'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde pide almak için oturduğu sitenin bahçesine inen Galip Aydın, yanına gelen motosikletli yunus ekibi tarafından yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ters kelepçe takılıp, yere yatırıldıktan sonra karakola götürüldü. Polisin müdahalesi komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine Valilik, polisler hakkında inceleme başlattı. Olay, dün akşam saatlerinde Çukurçayır Mahallesi'ndeki Ak Life-2 sitesinde meydana geldi. Ortahisar Belediyesi'nde çalışan ve sitenin de yöneticisi...

(Görüntülü) Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan polislere inceleme

 <br>TRABZON'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde pide almak için oturduğu sitenin bahçesine inen Galip Aydın, yanına gelen motosikletli yunus ekibi tarafından yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ters kelepçe takılıp, yere yatırıldıktan sonra karakola götürüldü. Polisin müdahalesi komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine Valilik, polisler hakkında inceleme başlattı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Çukurçayır Mahallesi'ndeki Ak Life-2 sitesinde meydana geldi. Ortahisar Belediyesi'nde çalışan ve sitenin de yöneticisi olan Galip Aydın, komşularının pide siparişlerini almak ve fırın aracını beklemek için site bahçesine indi. Bu sırada bölgede devriye gezen motosikletli yunus ekibi, site bahçesinde bekleyen Aydın'ın yanına gelerek, kimlik sorgusu yapmak istedi. Kimliğinin evde olduğunu söyleyen Aydın ile polisler arasında tartışma yaşandı.  Yaşananlar üzerine site sakinleri araya girmek isterken, görevli 3 polis Galip Aydın'ı yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. Konulduğu polis otosuyla karakola götürülen Aydın, ifadesinin ardından serbest kaldı. Kelepçe takıldığı esnada kolunda ve bacağında yaralar oluştuğu gerekçesiyle darp raporu alan Aydın, polisler hakkında şikâyetçi oldu.<br>O ANLAR KAMERADA<br>Öte yandan, yaşanan anlar ise site sakinlerince cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu kaydının yanı sıra sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, sosyal medyadan paylaşan site sakinleri, orantısız güç kullandıklarını öne sürdüğü polislerin davranışına tepki gösterdi. Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aydın, "Bir kişiyim bu kadar polise nasıl mukavemet edeyim, her tarafım mos mor oldu, sitenin içindeydim, evimin önünde eşimin çocuklarımın gözü önünde beni bu hale soktular. Fırın aracı günün belli saati gelir pideleri getirir bende onu almak için aşağı inerim. Yine bu şekilde sitenin içinde aracı beklerken, polis ekiplerinin bu tutumuyla karşı karşıya kaldım. Çok şaşırdım. Polislerimizi çok severim. Daha geçen gün onlara ikramda bulunduk, Türk bayrağı açıp sevgi gösterisinde bulunduk. Yaşananlar açıkça ortada. Suçum evimin altında eşofmanla kimliksiz durmak mı? Yaşananların ardından gerek kaymakamlık gerekse emniyet yetkilileri beni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletip, özür dilediler" dedi.<br>POLİSLERE İNCELEME BAŞLATILDI<br>Tepkiler üzerine, Trabzon Valiliği, 3 polis hakkında inceleme başlattı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu son süreçte üstün çaba gösteren emniyet teşkilatımızın böyle bir görüntü ile gündeme gelmesi kabul edilebilir değil. Amacını aşan bir müdahale olmuş. Konuyla ilgili Emniyet Müdürümüze de talimat verdim. Gerekli inceleme başlatılmıştır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-27 23:57:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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