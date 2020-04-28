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Balıklarını beslemek için evden çıkmasına izin veren polise teşekkür etti

DHA

Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da yaşayan Hasan Yazıcı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi günü, iş yerindeki balıklarını beslemek için evden çıkma talebine olumlu cevap veren polislere teşekkür etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günü Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıkları beslemek için izin talep etti. Yazıcı, "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 2 gündür açlar. Evim...

Balıklarını beslemek için evden çıkmasına izin veren polise teşekkür etti

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da yaşayan Hasan Yazıcı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi günü, iş yerindeki balıklarını beslemek için evden çıkma talebine olumlu cevap veren polislere teşekkür etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günü Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıkları beslemek için izin talep etti. Yazıcı, "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 2 gündür açlar. Evim Çukurçayır'da, iş yerim Yenicuma'da, 1 kilometre mesafe. Balıklarımızın ölmelerini hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz" şeklindeki paylaşımına, kısa süre sonra olumlu yanıt aldı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz" cevabı üzerine, iş yerine giden Yazıcı, akvaryumdaki balıklarına yem verip, tekrar evine döndü.<br>GÖRÜNTÜLERE İLGİ<br>Akvaryumdaki balıkları beslediği anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.<br>'BALIKLARIM VE BEN MUTLU OLDUM'<br>Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ilgiyle izlendiği belirten Hasan Yazıcı, "Balıklarım üç gündür açtı, sıkıntıya düştüm, rahatsızlık duyduk. Aslında ilk önce 'cezayı göze alalım, balıklar aç kalmasın, yedirelim' dedik. Sokak kedileri de var. Sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bir tweet atmak aklıma geldi. Bir süre sonra 'Gidip balıklarınızı yedirebilirsiniz' diye cevap geldi. Hemen burada balıklarıma yem verdim, ardındın da 'eve dönüyorum' diye bilgi mesajı attım. Balıklarımda mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Bu duyarlılığından ötürü Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.<br>'SEVGİSİZLİK SOKAK HAYVANLARINI ÖLDÜRÜYOR'<br>İş yerinde balıklarının yanı sıra sokak hayvanlarını beslemeye özen gösteren Yazıcı, "Eskiden çöp konteynırı olmadığından sokaktaki belli noktalara çöplerimizi bırakıyorduk. Sokak hayvanları buradan beslenebiliyordu. Şimdi ise bu konteynırlara çıkamayan hayvanlar aç kalıyor. Yiyeceklerimizi bazen de dışarı bu kutuların yanına bırakalım. Sokak hayvanlarını düşünmemiz lazım. Bunları yok sayma şansımız yok. Canlı cansız her şeyi seveceksin. Sevgisizlik sokak hayvanlarını öldürüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-04-28 11:44:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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