Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'nin tepki gösterdiği doktora şiddet iddialarının odağındaki aile İHA’ya konuştu Trabzon'da akciğer kanserinden yakınlarını kaybeden aile doktora saldırı iddialarını kabul etmiyor Doktara saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Aydın’ın ağabeyi Miraç Aydın: “Doktor hanıma kesinlikle bir müdahale olmadı” “Kavga yok, tüp ile kovalamaca yok, cam kırılması yok; Böyle şeyler söz konusu değil” “Sağlık çalışanlarının yanındayız; Onların destekçisiyiz”

İHA

Trabzon'da önceki gün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören yakınlarının hayatını kaybetmesinin ardından hastanede doktora saldırdıkları ve çevreye zarar verdikleri iddia edilen hasta yakınları kendileri ile ilgili iddiaları reddediyor.

Türkiye'nin tepki gösterdiği doktora şiddet iddialarının odağındaki aile İHA’ya konuştu Trabzon'da akciğer kanserinden yakınlarını kaybeden aile doktora saldırı iddialarını kabul etmiyor Doktara saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Aydın’ın ağabeyi Miraç Aydın: “Doktor hanıma kesinlikle bir müdahale olmadı” “Kavga yok, tüp ile kovalamaca yok, cam kırılması yok; Böyle şeyler söz konusu değil” “Sağlık çalışanlarının yanındayız; Onların destekçisiyiz”

Trabzon'da önceki gün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören yakınlarının hayatını kaybetmesinin ardından hastanede doktora saldırdıkları ve çevreye zarar verdikleri iddia edilen hasta yakınları kendileri ile ilgili iddiaları reddediyor.
Olay, Pazar günü sabah saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne meydana geldi. Trabzon'da akciğer kanseri tedavisi gören Tahsin Aydın (65) fenalaşarak Sürmene Devlet Hastanesi buradan da ambulans ile KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise getirilerek tedavi altına alınan Tahsin Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tahsin Aydın'ın hayatını kaybettiği öğrenen çocukları yoğun bakım ünitesinde cenazeye görmek istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tulum ve maskelerle girilen servise hiçbir tedbir almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile güvenlik görevlisi ve asistan doktor Esra Ersöz Genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Servise girmek isteyen hasta yakınları doktor Esra Ersöz Genç'in sosyal medyada yaptığı paylaşımdaki iddialarına göre, serviste camları ve bir kalorifer peteğinin borularını kırdı. Yine aynı doktorun iddiasına göre, şahıslarında biri o esnada eline oksijen tüpünü alarak asistan doktor ve güvenlik görevlilerini kovalamaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alınanlar şahıslardan İhsan Aydın olay sonrası gözaltına alınırken, daha sonra serbest bırakıldı. Ancak doktor Esra Ersöz Genç'in sosyal medya paylaşımlarının ardından Aydın dün yeniden gözaltına alındı.
Tüm bu yaşananların ardından kendilerine bir söz hakkı doğduğunu belirten İhsan Aydın’ın ağabeyi Miraç Aydın, iddia edilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Aydın “Doktor hanıma kesinlikle bir müdahale olmadı. Biz kardeşimle yoğun bakım kapısını açtık. O anda kendimizi kaybettik. Kapıyı açarken güvenlik görevlisi kardeşime sarıldı. O da fiziksel olarak onu ittirdi. Kavga yok. Tüp ile kovalamaca yok. Cam kırılması yok. Böyle şeyler söz konusu değil” dedi.
İhsan Aydın’ın kardeşi Burak Aydın ise yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına bir müdahalenin olmadığını belirterek, olayda oksijen tüpü ile bir saldırının da olmadığını söyledi. Burak Aydın, “Kesinlikle sağlık çalışanlarına bir müdahale olmamıştır. Benin yeğenim de sağlık çalışanı. Ben babam ile sağlık çalışanlarını herkes gibi alkışladım. Benim babamı hastanede acilden röntgene giderken bitmiş oksijen tüpünü taktılar. Oksijen tüpü bittiği için babam ağabeyimin kollarında vefat etti. Babam fenalaşınca ağabeyim müdahale etti. Oksijen tüpünü takmaya çalıştı. Tekrar acil servise alındı müdahale edildi kalbinin 2 kez durduğunu söylediler. Kalbini tekrar çalıştırdıklarını 2 saat sonra kendine geleceğini söylediler. Bizim kafamızı karıştırdılar. En son öğle saatlerine doğru bize ölüm haberini verdiler. Oksijen tüpü ile kesinlikle bir saldırı yok. Bitmiş oksijen tüpünü babama taktıkları için burada doktorların ihmali var. İhmal olduğu için şuana bunu örtmeye çalışıyorlar. Bitmiş oksijen tüpünü ağabeyim İhsan eline alarak personele gösterdi. 'Bitmiş oksijen tüpünü babama niye taktınız?" diyerek feryat etti olay bundan ibaret. Sadece tüpü ayağa kaldırarak gösteriyor hiçbir şekilde sağlık çalışanlarına, devlet memurlarına hiçbir şey olmamıştır. Vatanımızın, milletimizin yanındayız” diye konuştu.

“Babama bitmiş oksijen tüpünü taktılar”
İhsan Aydın’ın ağabeyi Miraç Aydın ise sağlık çalışanlarının baba Tahsin Aydın’a bitmiş oksijen tüpünü taktığını iddia ederek, “Pazar günü sabah saatlerinde Sürmene Devlet Hastanesi’nden KTÜ Farabi Hastanesine ambulans ile taburcu ettiler. Babama acil serviste müdahale ettiler. Babamın akciğerinde rahatsızlık vardı. Solunum yetmezliği nedeniyle bitmiş tüpü taktılar. Tüp acil servisten röntgen odasına kadar yetmedi. Tüpün bitmesiyle babamın oksijeni kesildi. Oksijen kesildiği için babam acil durumda olmasına rağmen ayağa kalkarak yatağın üzerine düştü. O anda babam kalp krizi geçirdi. İkinci tüpü takmak için görevli mücadele etti. Başarısız oldu. Tüpü takamadığı için kardeşim olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Tüpü kardeşim İhsan kendi elleriyle taktı. Sağlıkçıların yapacağı olayı kardeşim yaptı. Kardeşim bugün burada yargılanıyor. Kardeşim sağlık çalışanlarına hiçbir şekilde müdahale etmedi. Temas, fiziksel müdahale ve dövüş hiçbiri yaşanmadı. Babamın kalbi durunca röntgenden vazgeçtiler. Hemen yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım ünitesinde bizi saatlerce beklettiler. Babamı orada zaten kaybetmiştik. Kalbi çalışıyor şeklinde bizi oyaladılar. Ölüm haberini aldığımızda biz kendimizi kaybettik” iddialarında bulundu.

“Sağlık çalışanlarının yanındayız; onlara destekçisiyiz”
Asistan doktor Esra Ersöz Genç’e fiziksel bir müdahalenin olmadığını dile getiren Miraç Aydın, güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğinde her şeyin ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi:
“Doktor hanıma kesinlikle bir müdahale olmadı. Biz kardeşimle yoğun bakım kapısını açtık. O anda kendimizi kaybettik. Kapıyı açarken güvenlik görevlisi kardeşime sarıldı. O da fiziksel olarak onu ittirdi. Kavga yok. Tüp ile kovalamaca yok. Cam kırılması yok. Böyle şeyler söz konusu değil. Biz bunları kabul etmiyoruz. Bizi şuanda öyle bir kefeye koydular ki çok kötü durumdayız. Acımızı yaşayamadık. Cenazemizin toprağa atamadılar bizi aldılar. Dün cenazedeydik bugün adliyedeyiz. Biz zaten sağlık çalışanlarının yanındayız. Onlara destekçisiyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını adliyede
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını ...
Uzmanlardan Ramazan'da doğru beslenme uyarıları
YEREL HABERLER Uzmanlardan Ramazan'da doğru beslenme uyarıları
(Görüntülü) Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için ...
Balıklarını beslemek için evden çıkmasına izin veren polise teşekkür etti
YEREL HABERLER Balıklarını beslemek için evden çıkmasına izin veren ...
Trabzonspor'un korona virüsü karşı en büyük silahı alt yapısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un korona virüsü karşı en büyük silahı ...
(Görüntülü) Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan polislere inceleme
YEREL HABERLER (Görüntülü) Site yöneticisini yere yatırıp, ters ...
Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan polislere inceleme
YEREL HABERLER Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan ...
Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girdi
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girdi
(Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
Trabzon’da hastanede doktora saldıran 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’da hastanede doktora saldıran 2 kişi ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
Trabzon Valiliği'nden "Trabzon Ayasofya’nın bahçesi betonlaştı” haberlerine açıklama geldi
YEREL HABERLER Trabzon Valiliği'nden "Trabzon Ayasofya’nın bahçesi ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (4)
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
Trabzon’da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi Polis hastane kameralarını incelemeye aldı
YEREL HABERLER Trabzon’da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında ...
Başkan Zorluoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni Bulvarı teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni ...
Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı; Genç, “Devletimiz süreci çok iyi yönetti"
YEREL HABERLER Genç, korona virüsle mücadeleyi anlattı; Genç, ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (3)
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
(Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen ...
(Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen ...
Doktoru yangın söndürme tüpü ile kovaladılar KTÜ Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları camları kırarak, doktoru oksijen tüpüyle kovaladı Asistan doktor yaşadığı o anlar sosyal medyadan paylaşarak İçişleri ve Sağlık Bakanlığından yardım istedi Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri: “Covid polikliniği bastılar, karantina altında olmaları gerekiyor”
YEREL HABERLER Doktoru yangın söndürme tüpü ile kovaladılar KTÜ ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (2)
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
Elini kullanamaz hale gelen hastaya “Tenisçi Dirseği” teşhisi Yapılan ameliyatın ardından sağ kolunu artık sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor
YEREL HABERLER Elini kullanamaz hale gelen hastaya “Tenisçi Dirseği” ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X