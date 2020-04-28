Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, adliyede (3)

<br>ADLİ KONTROLLE SERBEST<br>Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR<br>2020-04-28 17:33:49<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.