Korona virüs pandemisinin psikolojik etkisi Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan: “Pek de beklemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve anlıyoruz ki bu küresel durum herkesin ezberini bozacak” “Sadaka ve zekât gibi maddi yardımlar manevi olarak hem size, hem diğerlerine hem de topluma çok iyi gelecektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs pandemisinin psikolojik etkisi Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan: “Pek de beklemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve anlıyoruz ki bu küresel durum herkesin ezberini bozacak” “Sadaka ve zekât gibi maddi yardımlar manevi olarak hem size, hem diğerlerine hem de topluma çok iyi gelecektir”

İHA

Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan, korona virüs pandemisinin insanlar üzerindeki psikolojik etkisini değerlendirerek pek de beklemediğimiz bir süreçten geçtiğimizi bu küresel durumun herkesin ezberini bozacağını belirtti.

Korona virüs pandemisinin psikolojik etkisi Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan: “Pek de beklemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve anlıyoruz ki bu küresel durum herkesin ezberini bozacak” “Sadaka ve zekât gibi maddi yardımlar manevi olarak hem size, hem diğerlerine hem de topluma çok iyi gelecektir”

Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan, korona virüs pandemisinin insanlar üzerindeki psikolojik etkisini değerlendirerek pek de beklemediğimiz bir süreçten geçtiğimizi bu küresel durumun herkesin ezberini bozacağını belirtti.
Yapılacak en basit ve en doğru şeyin olup bitenleri paniğe kapılmadan anlamak ve gerekli değişiklikleri yaparak kabullenmek olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan, ”Pek de beklemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve anlıyoruz ki bu küresel durum herkesin ezberini bozacak. Yapılacak en basit ve en doğru şey olup bitenleri paniğe kapılmadan anlamak ve gerekli değişiklikleri yaparak kabullenmektir. İnsanoğlu bunu yapabilecek kapasitededir, bu olgunlaşmasının ve büyümesinin bir şartıdır. Bu, birlikte bir şeyler yapmak için de güzel bir fırsat olabilir; kimimiz fiziksel, kimimiz teknik kimimiz duygusal konularda destek verebiliriz. Aynı şekilde kimimiz çocuklara, kimimiz yaşlılara kimimiz de engellilere daha fazla yardımcı olabiliriz. Ama bir şekilde hepimiz yardım ediyor olacağız” dedi.

“Temizlikte aşırıya gitmeyin, nihayetinde deterjanlar sağlığa zararlıdır”
Karantina süreci boyunca ve pandemi sonrasında oluşacak değişikliklere ilişkin neler yapabileceğimiz hakkında bilgi veren Fidan, “Günlük olarak ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın, zaman mefhumunu unutup çok gevşemeyin, aşırıya gitmeyen bir düzen size iyi gelecektir. Yatağınızı kalkınca toplayın, etrafınız ne aşırı düzenli ne de çok dağınık olsun. Mekanınızı havalandırın. Her gün kendinize ve sağlığınıza uygun egzersizleri yapın, kaslarınızı gerin ve eklemlerinizi yavaşça oynatın. Günde iki öğün yiyin, size zarar veren hangi gıda varsa onu daha faydalı olanla yavaş yavaş değiştirin. Bol bol su için ve meyve yiyin. Hali hazırda var olan hastalıklarınızı ihmal etmeyin. İlaçlarınızı aksatmayın. Uykularınızı fazla kaydırmamaya çalışın. Uymayan beyin çok iyi düşünemez ve hissedemez. Ama herkes çok uyuyamaz, vücudunuza iyi gelen ölçüyü sakin bir kafayla fark edin. Ev işlerini abartmayın. Nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğrenip uygulayın. Erkekler de ev işlerine yardımcı olmalı, kendilerini iyi hissederler ve çocuklara güzel model olurlar. Varsa bahçe ya da toprağınız, çocuklarla birlikte bahçe işlerini yapın ve iş bölümü yapın. Temizlikte aşırıya gitmeyin, nihayetinde deterjanlar sağlığa zararlıdır” diye konuştu.

"Yalnızlık duygusuna karşı uyanık olun"
Duygusal boyutun önemine işaret eden Fidan, “Can sıkıntısı duygusuna karşı uyanık olun. Can sıkıntısına karşı en iyi ilaç aksine bir şey yapmaktır. Dürtü sel alışverişe dikkat! Bu bir psikolojik durumdur, çözümü için farklı şeyler deneyin, örneğin öteleme becerilerinizi gözden geçirin. Yine aynı şekilde dürtü sel, online kumar ve benzeri oyunlara karşı uyanık olun. Yalnızlık duygusuna karşı uyanık olun. Elinizin altında bazı kontaklarınız olsun. Evde küfürlü konuşmayın. Bunu bir şekilde yasak edin ya da küfür kelimesi yerine başka aşağılayıcı olmayan kelime bulun. Küfür öfkeden doğar, öfkenizin kökenlerini düşünün. Evlerde potansiyel stres ve öfke patlamaları olabilir, enerjinizi farklı yerlere kaydırmayı öğrenin. Şiddetten uzak durun. Gerekirse yardım alın. Ruhsal destekler artık telefonun diğer ucunda. Psikolojik ve ruhsal sağlamlık nedir bunu öğrenin ve uygulayın. Elinizden gelirse başkalarına yardımcı olun. Başkalarına yardım etme ruhsal sıkıntılarda panzehir gibidir. Herkesin aynı koşullarda olduğunu görüp kendi artılarınızı görmeye çalışın. Unutmayın travmalar her zaman, herkesi çökertmez, doğru bir düşünce ve hissiyatla yaklaşırsanız travmanız sizi büyütebilir. Çevrenizde ve sizde şiddet oluyorsa, nasıl yardım edebileceğinizi ve nerelere başvurmanız gerekeceğini öğrenin. Risk altında olanlara dikkat edin ve güvende olmalarına yardımcı olun. Gerektiğinde siz de yardım alın. Konuşma doğru yer ve zamanda yapıldığında çok iyileştirici olabilir. Yıkıcı olmayan kafa karıştırmayan yapıcı sorular sormayı, eleştirmeden kritik eden yorumlar yapmayı öğrenin” şeklinde konuştu.

“Sadaka ve zekat gibi maddi yardımlar manevi olarak hem size, hem diğerlerine hem de topluma çok iyi gelecektir”
Fidan, sürecin manevi açıdan bir fırsat olacağını dile getirerek, “İnsanlık için bir itikaf ve kendine gelmek bir için inziva fırsatı olabilir. Büyük bir fırsat olarak değerlendirin. Bu bir cezadır diye düşünerek suçluluk duygusuna kapılmayın. Belki de başkaları için ümit, hayata tutunma, kendini ilerletmenin sebebi olacaktır. Kainatın sahibi evrende olan her şeyi koruyacaktır. Bu şekilde diğer canlılara da hayat hakkı tanınacaktır. Toplumsal travmalar inancı ne olursa olsun herkes için manevi açıdan toparlanma fırsatı olabilir. Sadaka ve zekat gibi maddi yardımlar manevi olarak hem size, hem diğerlerine hem de topluma çok iyi gelecektir. Dolayısıyla onları da hatırlayın. Dünyanın sonu geliyor diye ümitsizliğe kapılmayın çünkü bu tür olaylar insanlığın başına hep gelmiştir ve dünya dolayısıyla değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Her dönemin insanı kıyametin yakın olduğunu düşünmüş! Suküneti yakalamak bazı şeyler için çok güzel fırsatlardır, örneğin yansıtmalı düşünme becerileri, tefekkür ve şükür için. Manevi sorgulamalar kişileri büyütür ve hatta onlara yön duygusu kazandırır. Eksikliğini düşündüğünüz dini pratiklerinizi düşünün, varsa boşlukları yavaş yavaş doldurun, namaz kılmak, tesbih çekmek ve kuran okumak gibi. Kimse istemez fakat hayatın bir gerçeği, bu dönemde sevdiklerimizi kaybetme ihtimali ve tehlikesi vardır. Sıra dışı ölüm, cenaze ve yas durumlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Cenazelere gidilemeyebilir fakat bu yas tutmayın anlamına gelmez. Başkalarının kayıplarına karşı hazırlıklı olup destek verebilmeyi tasavvur etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar’a hijyenik çöp konteynerleri
YEREL HABERLER Ortahisar’a hijyenik çöp konteynerleri
Çimşir: "İki kulvarda da hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Teknik direktörlüğe yeni başlamış bir isim olarak zorlandığım günlerin üstesinde gelmek için baya bir uğraş verdim" "Gaziantep ve Başakşehir maçlarına hakem kararları etki etti" "Bu işin oyunculuk tarafı daha kolay, teknik adamlık tarafı daha zor" "Süper Lig'in oynanması taraftarıyım" "Pastadan bir pay alınacaksa en büyük payı yönetim kurulunun alması gerekiyor" "Doğru eleştiriye her zaman saygı duyarım" " Sağ olsun Sörloth bizi mahcup etmedi" "3-5 yıllık Trabzonspor'u oluşturacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Çimşir: "İki kulvarda da hedefe ulaşacağımıza ...
(Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür ...
(Görüntülü) Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde restorasyon tartışması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde ...
Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde restorasyon tartışması
YEREL HABERLER Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde restorasyon tartışması
(Görüntülü) KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını adliyede / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını ...
KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST
YEREL HABERLER KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ...
Doktora saldırı iddiasıyla adliyeye çıkartılan şahsa konut terk etmeme cezası Nöbetçi mahkeme şahsı bulunduğu konutu terk etmeme cezası vererek serbest bıraktı
YEREL HABERLER Doktora saldırı iddiasıyla adliyeye çıkartılan şahsa ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, adliyede (3)
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, ...
Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina uygulaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina ...
Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, adliyede (2)
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, ...
Türkiye'nin tepki gösterdiği doktora şiddet iddialarının odağındaki aile İHA’ya konuştu Trabzon'da akciğer kanserinden yakınlarını kaybeden aile doktora saldırı iddialarını kabul etmiyor Doktara saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Aydın’ın ağabeyi Miraç Aydın: “Doktor hanıma kesinlikle bir müdahale olmadı” “Kavga yok, tüp ile kovalamaca yok, cam kırılması yok; Böyle şeyler söz konusu değil” “Sağlık çalışanlarının yanındayız; Onların destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Türkiye'nin tepki gösterdiği doktora şiddet ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını adliyede
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını ...
Uzmanlardan Ramazan'da doğru beslenme uyarıları
YEREL HABERLER Uzmanlardan Ramazan'da doğru beslenme uyarıları
(Görüntülü) Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için izin aldığı polise teşekkür
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akvaryumdaki balıklarına yem vermek için ...
Balıklarını beslemek için evden çıkmasına izin veren polise teşekkür etti
YEREL HABERLER Balıklarını beslemek için evden çıkmasına izin veren ...
Trabzonspor'un korona virüsü karşı en büyük silahı alt yapısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un korona virüsü karşı en büyük silahı ...
(Görüntülü) Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan polislere inceleme
YEREL HABERLER (Görüntülü) Site yöneticisini yere yatırıp, ters ...
Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan polislere inceleme
YEREL HABERLER Site yöneticisini yere yatırıp, ters kelepçe takan ...
Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girdi
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girdi
(Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X