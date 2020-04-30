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Jose Sosa, Trabzonspor'da bir ilk yaşıyor Sosa, Estudiantes takımının ardından en çok formayı Trabzonspor'da giydi

İHA

Jose Sosa, Trabzonspor'da bir ilk yaşıyor Sosa, Estudiantes takımının ardından en çok formayı Trabzonspor'da giydi

Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde sözleşme yenilemeyi planladığı Jose Sosa, bordomavili forma altında bir ilk yaşıyor. Arjantinli oyuncu altyapısından yetiştiği Club Estudiantes'in ardından birçok Avrupa kulübünde forma giymesine rağmen en çok formayı Karadeniz ekibinde sırtladı.
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, kariyerinin ikinci baharını Trabzon'da yaşıyor. Kaptanlık görevini getirilmesinin ardından hem saha içinde hem de saha dışında takımın önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, takım içindeki saygınlığıyla da bordomavili takıma önemli bir güç katıyor. Alt yapısından yetiştiği Club Estudiantes de La Plata'den sonra önemli bir çok Avrupa kulübünde forma giyen Tangocu, Arjantin kulübünün ardından en çok maça bordomavili formayla çıktı.

Unutulmazlar arasına girmek istiyor
Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki maestro ile uzun zamandır görüşmeleri sürdüren Trabzonspor Yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Sosa ile mutlu sona ulaşmak için hayatın normalleşmesini bekliyor. Bordomavili takımla sezon sonu şampiyonluğu göğüslemeyi hedefleyin Arjantinli oyuncu, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte geride kalan 8 maçta forma giymesi halinde Karadeniz ekibinde 100 maçı geçen yabancı oyuncular Yattara, Colman, Alanzinho, Shota, Petkovic ve takım arkadaşı Pereira gibi isimlerin arasına girecek.

Estudiantes'ten sonra en çok formayı Trabzonspor'da giydi
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'teen sonra en çok formayı bordomavili takımda giydi. Sosa, profesyonel olarak 5 sezon formasını giydiği Arjantin kulübünde 143 maçta 12 gol atmayı başardı. Bordomavili takımda ise 93 resmi maça çıkarken, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Avrupa'da aradığını bulamadı
Sosa, Arjantin'de yaşadığı çıkışın ardından 2007’de Bayern Münih’e transfer oldu. Burada 46 maçta 2 gol kaydetti. Burada istediği çıkışı yapamayan başarılı oyuncu, eski takımına kiralık olarak gönderildi. 201011 sezonunda İtalya’nın Seria A takımlarında Napoli’ye transfer oldu. Napoli de 1 sezon forma giyen oyuncu 30 maçta 1 gol attı. Sosa'nın İtalya'dan sonraki durağı ise Ukrayna'nın FC Metalist Kharkiv takımı oldu. Burada önemli bir çıkışa imza atan oyuncu 3 sezon kaldığı Ukrayna ekibinde 84 maçta 17 gole imza koydu. 201314 sezonunda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'e kiralandı. Burada 24 maçta forma giydi ama gol atma başarısı gösteremedi.

Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor
Sosa, FC Metalist Kharkiv'in ardından 201415 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. İstanbul'da 2 sezon geçiren Arjantinli oyuncu 78 maçta sahaya çıkarken, 14 gol kaydetti. Sosa, Türkiye'deki performansının ardından İtalya'nın Seri A takımlarından Milan'a transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sezonda beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu 19 maçta forma giydi. Başarısız geçen İtalya macerasının ardından Sosa, tekrar Türkiye'ye dönerek Trabzonspor'a transfer oldu. Bordomavili takımda kaptanlığa yükselen yıldız oyuncu, Karadeniz ekibiyle şampiyonluk mücadelesi verirken, Trabzon'da futbol kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.

İki Arjantinli maestro
Trabzonspor'da Arjantinli yıldızın başarısı, akıllara bir dönem bordomavili takımda forma giyen Colman'ı getiriyor. 200813 yılları arasında bordomavili takımda forma giyen Arjantinli, 200910 sezonunda Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanılmasında büyük pay sahibi olurken, 201011 sezonunda da 82 puan toplayan takımın maestrosuydu. Sosa da hem kaptanlığı hem de saha içindeki katkısıyla zirve yarışında takımının en büyük destekçisi olurken, 34 yaşındaki futbolcu, bordomavili takım ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşayabilir.

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