Trabzon'un deniz manzaralı Millet Bahçesi tamamlandı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon'un deniz manzaralı Millet Bahçesi tamamlandı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak.

Trabzon'un deniz manzaralı Millet Bahçesi tamamlandı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 23 bin dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde eski Akçaabat Fatih Stadı yerine inşa edilen millet bahçesi tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak. Akçaabat kent merkezine 1 kilometre, Trabzon şehir merkezine 11,5 kilometre uzaklıkta olan Millet Bahçesi seyir terasları ile dikkat çekiyor. Deniz kıyısında yapılan millet bahçesi sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla vatandaşların hizmetine açılacak. Kuzey batı köşesinde Karadeniz'i seyretmek için basamaklar, doğu tarafında ise gün doğumu ve gün batımı için seyir teraslarının bulunduğu Akçaabat Millet Bahçesi, Trabzon'da yapımı tamamlanan ilk millet bahçesi oldu.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşların Millet Bahçesi ile nefes alacağını belirterek, “Kıraathanesiyle, yürüyüş yollarıyla, kamelyalarıyla, biyolojik göletiyle içerisindeki çeşitli ağaçları ile ilçemiz muhteşem bir yer kazandı. 24 dönümlük bir alan üzerinde eski Fatih Stadı’nın yerine yapıldı. Öncesinde bu alan TOKİ’ye verilmişti onlar burada kendi inisiyatifini kullanacaktı ama Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte Millet Bahçesi’ne dönüştü. İnşallah Akçaabat’ımıza hayırlı olacak. İnsanlar burada nefes alacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OFTSO'dan KOBİ'lere nefes
YEREL HABERLER OFTSO'dan KOBİ'lere nefes
Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi’nden Ayasofya Camisi’nde yapılan restorasyon çalışmalarına tepki Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: “Yapılan yeşil kaybının gereksiz, yol genişliklerinin abartılı, uygulama işlerinin yapı tarihine uygunsuz yapıldığı görülmektedir” “Hatalı olduğu fotoğraflardan dahi anlaşılan bir proje ile peyzaj uygulaması yapmak kente, kentin geçmişine, kentte yaşamış ve halen yaşayanlara saygısızlıktır”
YEREL HABERLER Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi’nden Ayasofya ...
Jose Sosa, Trabzonspor'da bir ilk yaşıyor Sosa, Estudiantes takımının ardından en çok formayı Trabzonspor'da giydi
YEREL HABERLER Jose Sosa, Trabzonspor'da bir ilk yaşıyor Sosa, ...
Polisin şüphelendiği kişilerin üzerinden gençleri uyuşturucuya alıştırmak için kullanılan 'Lyrica' çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği kişilerin üzerinden gençleri ...
Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı
YEREL HABERLER Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi ...
Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: "Her alanda doğru adımlar atarak kulübümüzün ekonomisini dengelemek için var gücümüzle çalışıyoruz" "Doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacaktır"
YEREL HABERLER Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı Trabzonspor ...
Trabzon Ticaret Borsası üyelerine 25 milyonluk nefes...
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası üyelerine 25 milyonluk nefes.. ...
Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu
YEREL HABERLER Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu
Korona virüs pandemisinin psikolojik etkisi Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Merih Bektaş Fidan: “Pek de beklemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve anlıyoruz ki bu küresel durum herkesin ezberini bozacak” “Sadaka ve zekât gibi maddi yardımlar manevi olarak hem size, hem diğerlerine hem de topluma çok iyi gelecektir”
YEREL HABERLER Korona virüs pandemisinin psikolojik etkisi Öğretim ...
Ortahisar’a hijyenik çöp konteynerleri
YEREL HABERLER Ortahisar’a hijyenik çöp konteynerleri
Çimşir: "İki kulvarda da hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Teknik direktörlüğe yeni başlamış bir isim olarak zorlandığım günlerin üstesinde gelmek için baya bir uğraş verdim" "Gaziantep ve Başakşehir maçlarına hakem kararları etki etti" "Bu işin oyunculuk tarafı daha kolay, teknik adamlık tarafı daha zor" "Süper Lig'in oynanması taraftarıyım" "Pastadan bir pay alınacaksa en büyük payı yönetim kurulunun alması gerekiyor" "Doğru eleştiriye her zaman saygı duyarım" " Sağ olsun Sörloth bizi mahcup etmedi" "3-5 yıllık Trabzonspor'u oluşturacak oyuncuları kadroya katmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Çimşir: "İki kulvarda da hedefe ulaşacağımıza ...
(Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür ...
(Görüntülü) Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde restorasyon tartışması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde ...
Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde restorasyon tartışması
YEREL HABERLER Trabzon'da Ayasofya Camisi'nde restorasyon tartışması
(Görüntülü) KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını adliyede / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını ...
KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST
YEREL HABERLER KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ...
Doktora saldırı iddiasıyla adliyeye çıkartılan şahsa konut terk etmeme cezası Nöbetçi mahkeme şahsı bulunduğu konutu terk etmeme cezası vererek serbest bıraktı
YEREL HABERLER Doktora saldırı iddiasıyla adliyeye çıkartılan şahsa ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, adliyede (3)
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, ...
Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina uygulaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Trabzon'un Hayrat ilçesinin 3 mahallesinde karantina ...
Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarında Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Trabzon'daki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, adliyede (2)
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, ...
Türkiye'nin tepki gösterdiği doktora şiddet iddialarının odağındaki aile İHA’ya konuştu Trabzon'da akciğer kanserinden yakınlarını kaybeden aile doktora saldırı iddialarını kabul etmiyor Doktara saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Aydın’ın ağabeyi Miraç Aydın: “Doktor hanıma kesinlikle bir müdahale olmadı” “Kavga yok, tüp ile kovalamaca yok, cam kırılması yok; Böyle şeyler söz konusu değil” “Sağlık çalışanlarının yanındayız; Onların destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Türkiye'nin tepki gösterdiği doktora şiddet ...
Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını adliyede
YEREL HABERLER Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X