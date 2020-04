OFTSO'dan KOBİ'lere nefes

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. Projenin başlangıcı vesilesi ile Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral ve Denizbank Of Şubesi Müdürü Berna Özçelik bir araya geldi.

TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının biraraya getirilmesiyle oluşturalan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit 50 bin ila 100 bin TL olarak belirlendi. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi'ne Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, "Yeterli olmasa da ilçemizde toplamda 1 milyon 200 bin TL Korona virüsten etkilenen piyasalara nefes aldıracak. Sağlık alanında az sayıda can kaybı ile inşallah bu salgını atlatırken, ekonomik alanda da firmalarımızı yaşatarak salgın sonrası döneme girmemiz gerekiyor. 25 milyona kadar cirosu olan firmalarımız 50 bin lira kredi kullanabilecek. Faiz oranları yüzde 7.5 olarak belirlendi. İlave olarak KGF'nin binde 7.5 komisyonu var. Bankanın alacak olduğu para ise 50 bin lira kullananlardan 150 TL dosya masrafı. Odalarımızın birikimlerinden üyelerimizin faydalanması son derece önemlidir. Yapılan protokolle odalarımızın TOBB havuzundaki birikimlerinin üyelerimize aktarılması mümkün hale gelmiştir" diye konuştu.

Bankanın Of Şube Müdürü Berna Özçelik ise yaptığı açıklamada "Salgın dolayısıyla ekonomide de büyük sıkıntılar yaşanmakta. Genel Müdürümüz Hakan Ateş beyin ifadesi ile ’Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmadık' ve bu zorlu dönemde yine KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu projeyle birlikte iş dünyamıza bir nefes olmaya çalışıyoruz. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz'’ dedi.

