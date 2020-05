'Mor yayla', sahiplerine kaldı

<br>İnan KALYONCUAleyna KESKİN/TONYA (Trabzon), (DHA) TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan; ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'mor yayla' olarak da bilinen Kadıralak Yaylası, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessiz kaldı. Ziyaretçi yasağı uygulanan yaylaya, sadece tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar çıkabiliyor.<br>Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeklerinin yetiştiği yaylaya bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi yasağı getirildi. Her yıl binlerce ziyaretçinin ağırlandığı yaylada, sessizlik hakim oldu. Bölge turizmine büyük katkısı olan yaylada, sadece evi ve arazisi olanlar ağırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında virüsten korunmak isteyen yayla sakinleri, elektrik olmayan yaylada, gaz lambalarıyla doğal yaşam sürüyor, sessizliğin ve yeşilin keyfini çıkarıyor.<br>'BURADA YAŞAYANLAR DAHA RAHAT'<br>Salgın süresince yayla evinde izole olduğunu anlatan Ulaş Yurdaarmağan, yoğun ilgi gören yaylalarına ziyaretlerin olmadığını belirtti. Yurdaarmağan, "Son 5 yıldır özellikle Kadıralak Yaylası pek çok ziyaretçinin akınına uğradı. Ama bu salgın nedeniyle bazı kısıtlamaların uygulanması bence güzel oldu. Buralar sessiz sakin daha da güzel bir hale büründü. Burada yaşayanlar daha rahat, doğayla iç içe yaşam sürüyor. Hava ter temiz, kendi sahiplerinde şu an yayla" dedi.<br>'BAĞ VE BAHÇE İŞİYLE ZAMAN GEÇİRİYORUZ'<br>Yaylada yaşayan Loğman Bektaş da "Yıllardan beri biz burada yaylacılık yapıyoruz. Salgın nedeniyle burada bazı tedbirler alındı. Yaylaya ziyaretçi yasağıyla ilgili teşekkür etsek az, yayla gerçek sahiplerine kaldı. Tabi biz de kendimizi burada izole etmeye özen gösteriyoruz. Burada sessizlik içinde bağ ve bahçe işinde zaman geçiriyoruz. İnşallah bu salgın, bayrama kadar bertaraf olur, çifte bayram yaparız. Yine de buraya gelecek misafirlerimizi yaylamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.<br>'YAYLAMIZ, YILLAR ÖNCESİNE DÖNDÜ'<br>Yaylacı, emekli öğretmen Faik Ahmet Bektaş ise sakinlikle doğanın kendisini toparladığını kaydederek, "Alınan tedbir kapsamında yaylada uygulanan yasakla yaylamız yıllar öncesine döndü. İnsanlar yok, yoğunluk yok, elektrik yok, rahat ettik, huzur bulduk. Burada fazla olan sadece evler. Atalarımızdan miras bu yaylacılık geleneğini sürdürüyoruz" dedi.<br>KADIRALAK YAYLASI<br>Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan `mavi yıldız´ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU-Aleyna KESKİN/<br>2020-05-03 09:50:23<br>

