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Guilherme'den karantinada oğluyla futbol keyfi

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı yarın antrenmanlara başlayacak olan Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, karantinanın son günlerinde oğluyla futbol keyfi yaptı.

Guilherme'den karantinada oğluyla futbol keyfi

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı yarın antrenmanlara başlayacak olan Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, karantinanın son günlerinde oğluyla futbol keyfi yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyunculardan Guilherme'nin en büyük yardımcıları eş ve çocuğu olmuştu. 45 gündür bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren zaman zaman da koşular için tesislere giden oyuncu yarın gruplar halinde başlayacak olan antrenmanlar öncesi karantinanın son günlerinde oğlu Enzo Margues ile birlikte evinin bahçesinde futbol keyfi yaptı.

Trabzon'a kolay uyum sağladı
Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye adapte olmasıyla dikkat çekti. Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor'dan geldiği Trabzonspor'a ve Trabzon'a ailesiyle birlikte çabuk uyum sağladı. Bordomavili takımla 6 Süper Lig , 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, kupa maçlarında kaydettiği iki golü bulunurken, ligde ise henüz golle tanışamadı. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evinde sürdüren oyuncu liglerin başlama ihtimaline karşı kendini hazırladı.

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