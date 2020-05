Ortahisar Belediye Başkanı Genç, salgınla mücadele sürecindeki çalışmalarını anlattı

Korona virüs salgını (Covit19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerini hiç aksatmadan yerine getirdiklerini kaydederek 24 bin çağrıya yetiştiklerini söyledi.

Vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına yetişmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Genç, “Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik daralma nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere düzenli aralıklarla yardım kolileri dağıtıyoruz. Özellikle Ramazan ayında dağıttığımız yardım kolileriyle düşük ve dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Toplamda 4 bin 600 adet kuru gıda kolisini ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Salgın sürecinde en büyük ihtiyaç konularından bir tanesi olan maske konusunda da sorumluluk aldık. Toplamda 45 bin 150 adet maske dağıttık. Yine temizlikle ilgili 750 litre dezenfektan ile 5 bin adet küçük kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 32 bin 861 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Salgınla ilgili düzenli olarak bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarına vurgu yapan Genç, “Marketler, pazar yerleri ve kalabalık ortamlardaki sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için çalıştık. Bu anlamda pazar yerlerinde sürekli olarak megafonla bilgilendirme yapıyoruz. Marketlere ve bakkallara alışveriş usulleriyle bilgilendirici afişler astık. Ayrıca semt pazarlarımızın girişlerinde maske dağıtıyoruz. Ayrıca Pazar yerlerinde giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz. Diğer yandan belediyemizin anons sisteminde her gün açıklanan tedbirlerle ilgili duyurular düzenli olarak yapılıyor. Diğer yandan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından, her gün sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden vatandaşlarımızı bilgilendirici haber ve duyurular yapıyoruz. Salgından korunmak için Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan uyulması gereken 14 kural ve diğer tüm bilgilendirmelerle ilgili el broşürleri hazırlayarak vatandaşlarımıza dağıttık” diye konuştu.



“En önemli ayak temizlik”

Salgın sürecinde temizlik konusuna da oldukça dikkat ettiklerini dile getiren Başkan Genç, yapılan temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını şöyle anlattı:

"10 adet kamu kurum ve kuruluşu, 120 cami, 140 park, 18 Pazar yeri, 22 ana cadde, 78 mahalle, 550 çöp konteyneri, 45 adet yeni model çöp konteyneri, 40 adet yeni yerüstü çöp konteyneri periyodik aralıklarla dezenfekte edilerek temizleniyor. Sadece temizliği yapılmıyor aynı zamanda mikroplara karşı da dezenfekte ediliyor. Bu işin en önemli ayağı da zaten temizlik çalışmalarımız.”



“Hasta naklinden tüp değişimine kadar”

Salgın sürecinde gece gündüz demeden en özverili çalışmaları Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yaptığını kaydeden Genç, “Vefa Sosyal Destek Grubumuza daha çok hasta nakli, alış veriş ve ilaç talebi geliyor. Bu talepleri titizlikle yerine getirerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün gayretimizi ortaya koyuyoruz. Vefa Destek Grubumuz toplamda 24 bin vatandaşımızın çağrısına yetişti. Grubumuzda 33 personelimiz görev yapıyor. Valilik, kaymakamlık ve emniyetten de personeller burada görev yapıyor. Gerçekten de gece gündüz demeden vatandaşlarımızın her türlü talebine yetişmeye gayret ettiler. Hasta naklinden tutun da tüp değişimi ve ilaç alımına kadar, hatta hayvanlar için yem, çayır ve saman isteğine kadar her türlü talebe yetişiyorlar. Bu anlamda çok özverili çalıştılar bu süreçte diyebilirim” diye konuştu.



“Toplu mekânlar kapatıldı”

Denetimlerin titizlikle yerine getirildiğini ifade eden Başkan Genç, süreci suiistimal edenlere cezai işlem uyguladıklarını dile getirerek, “Toplamda bin 307 iş yerini denetledik. Cezai işlem uyguladığımız iş yeri sayısı 11 ve kesilen ceza miktarı ise 3 bin 970 TL civarında. Zabıta Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 4 birahane, 12 içkili lokanta, 625 çay ocağı, 17 düğün salonu, 4 hamam, 36 internet kafe, 525 kahvehane, 40 oyun salonu, 4 sinema, 2 gazino, 37 spor salonu ve 1 tiyatro salonunun kapatılması sağlandı” dedi.

Salgın sürecinde sokak hayvanlarının da unutulmadığını belirten Başkan Genç, 24 saat yem ve mama desteği sağladıklarını bunun yanı sıra bakımlarını da yaptıklarını sözlerine ekledi.

