Akçaabat belediyesi Korana virüsüne rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akçaabat belediyesi Korana virüsüne rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi, Korono virüs salgınına karşı korunma önlemlerini alarak tüm birimleri ile ilçe sınırları içerisindeki her noktaya hizmet götürmeye devam ediyor. Merkez, kırsal ayırt etmeksizin hummalı çalışmalar yürüten birimler özveri ve titizlikle çalışıyor.

Akçaabat belediyesi Korana virüsüne rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi, Korono virüs salgınına karşı korunma önlemlerini alarak tüm birimleri ile ilçe sınırları içerisindeki her noktaya hizmet götürmeye devam ediyor. Merkez, kırsal ayırt etmeksizin hummalı çalışmalar yürüten birimler özveri ve titizlikle çalışıyor.
Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde ilçede Covid19 salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederek “Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kenti baştan aşağı temizliyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan da Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe sınırları içerisindeki çöpleri toplamanın yanı sıra sokaklar ve caddeler, tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor” dedi.
Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve her sokağın bir bir elden geçirildiğini ifade eden Ekim, “Cadde ve sokaklarda meydana gelen deformasyonlara anında müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve sokak bir bir elden geçiriliyor. İlçe genelindeki mahalleler tek tek taranarak görülen olumsuzluklar giderilirken yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda birçok mahallede bakım onarım çalışmaları yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelere de program dahilindeki çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

Elektrik telleri yer altına alınıyor
İlçe Merkezi başta olmak üzere elektrik tellerinin yer altına alınarak kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanmasını hedeflediklerini belirten Ekim, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekim, “Daha güzel, daha yaşanılabilir ve daha modern bir Akçaabat inşa etmek için İlçemizdeki bütün çalışmaları takip ediyoruz. İlçemizde yer alan elektrik direklerinde bulunan kabloları yer altına alma çalışmaları yapılıyor. Elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte cadde ve sokaklarımız daha güzel daha modern bir görünüme kavuşacak. Altyapı çalışmalarının ardından ise İlçemiz cadde ve sokaklarının görsel açıdan modernize etmek için sürdürdüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız son hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.

Peyzaj çalışmalarımız devam ediyor
İlçe genelinde yürütülen peyzaj çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Ekim, karayolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanılarak vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmaların ortaya çıkartıldığını kaydederek, “Mevsim şartlarına uygun çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri ile şehre farklı bir görünüm kazandıran Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Park Bahçeler ekiplerimiz; şehrin ana arterleri olan bütün kavşaklara mevsimlik çiçek dikmeye devam ediyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında kaldırımlardaki, yol kenarlarındaki ve diğer yerlerdeki görüntü kirliliğine neden olan yabani otların biçimi yapılıyor. Korona virüs salgınından tamamen kurtulduğumuz zaman park ve bahçelerimizde güzel vakit geçirmeleri için bu alanları vatandaşlarımız için hazırlıyoruz” diye konuştu.
Sosyal belediyeciliği tam anlamıyla yerine getiriyoruz
Akçaabat Belediyesi, Korona virüs salgını sonrası işini kaybeden vatandaşların ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Gıda yardımı için Belediyenin web sitesinden başvuru yapan vatandaşların talepleri Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerekli kriterleri taşıyanlara ulaştırılıyor.
Korona virüs salgını neticesinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını kaydeden Ekim, “Akçaabat’a hizmet aşkıyla gönül belediyeciliği kapsamında çıktığımız bu yolda her daim vatandaşlarımızın yanında olacağız. Korona virüs salgını neticesinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız ile yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik kapsamında gıda yardımı yapıyoruz. Vatandaşlarımız Belediyemize gelmeden web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurarak yardım başvuruları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ulaşmış oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çalışanları başvuruları özveri ile değerlendirip uygun kritere sahip vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırıyor. Şunu ifade etmek istiyorum, iyi günde herkes dostunun yanında olur; önemli olan kötü günde yani bu günlerde dostunun yanında olmaktır. Biz darda kalan vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Buradan hayırsever vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu zor süreçte Belediye olarak bizler elimizden geldiğince bütün muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sizleri de bu noktada yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, salgınla mücadele sürecindeki çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç, salgınla mücadele ...
(Görüntülü) Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Su isale hattı şantiyesine silahlı ...
Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor
YEREL HABERLER Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları ...
Tamamlandığında şehir içi trafiği nefes alacak Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yüzde 50'si tamamlanırken, diğer yarısını tamamlamak için çalışmalar sürüyor İkinci kısmının en önemli bölümünü Boztepe ve Bahçecik Tünelleri oluşturuyor
YEREL HABERLER Tamamlandığında şehir içi trafiği nefes ...
(Görüntülü) 'Mor yayla', sahiplerine kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Mor yayla', sahiplerine kaldı
(Görüntülü) Sümela Manastırı restorasyonunda rötar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sümela Manastırı restorasyonunda rötar
Guilherme'den karantinada oğluyla futbol keyfi
YEREL HABERLER Guilherme'den karantinada oğluyla futbol keyfi
'Mor yayla', sahiplerine kaldı
YEREL HABERLER 'Mor yayla', sahiplerine kaldı
Trabzonspor, gruplar halinde sahaya iniyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, gruplar halinde sahaya iniyor
Korana virüs tedbirlerini fırsat bilip çocuk parklarını yeniliyorlar
YEREL HABERLER Korana virüs tedbirlerini fırsat bilip çocuk ...
Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaşlar belirleyecek 160 metre uzunluğunda köprü olarak bilinen ancak seyir terası amacıyla yapılan eşi benzeri olmayan ‘Kırmızı köprü’nün kaderi vatandaşa soruluyor Altından su akmadığı için sosyal medyada gündem olan köprü görenlerin tepkisini çekiyor Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy: “Altında suyu olmayan köprü gibi bir takım eleştiri yapıyorlar”
YEREL HABERLER Eşi benzeri olmayan köprünün kaderini vatandaşlar ...
(Görüntülü) ALABALIK TESİSİNE DADANAN AYI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALABALIK TESİSİNE DADANAN AYI KAMERADA
Alabalık tesisine giren ayı, kamerada
YEREL HABERLER Alabalık tesisine giren ayı, kamerada
Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor Trabzon futbolu özledi
YEREL HABERLER Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü ...
Kurumlar talep etti onlar kısa sürede üretti Trabzon’da yaklaşık 2 ayda 76 binin üzerinde maske 7 bin 750 adet de yüz koruyucu siperlik maske üretildi
YEREL HABERLER Kurumlar talep etti onlar kısa sürede ...
Yaylaya çıkınca şoku yaşadılar Gümüşhane'nin Beşoba Yaylası'na giden iki vatandaş, ayıların yayla evlerine verdiği zararı görünce şaşkına döndü
YEREL HABERLER Yaylaya çıkınca şoku yaşadılar Gümüşhane'nin Beşoba ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X