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Trabzonspor antrenmanlara başladı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Trabzonsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.

Trabzonspor antrenmanlara başladı

Korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Trabzonsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45’ten itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadı.
Trabzonspor yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde belirtilen esasları dikkate alarak gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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