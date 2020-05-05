(TEKRAR) Trabzonspor 45 gün aradan sonra ilk antrenmanına çıktı

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) -TRABZONSPOR, koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.<br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu´nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü´ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45´ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen Trabzonsporlu oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.<br>Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz´ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>- Antrenman detaylarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR<br>2020-05-05 09:02:14<br>
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