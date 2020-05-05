(Görüntülü)  (TEKRAR) Trabzonspor 45 gün aradan sonra ilk antrenmanına çıktı

<br>Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) -<br>TRABZONSPOR, koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.<br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu?nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü?ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45?ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?ne gelen Trabzonsporlu oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.<br>Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz?ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-05-05 10:12:15<br>
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