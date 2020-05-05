Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı

<br>TRABZON, (DHA) - TRABZON´un Arsin ilçesinde, koronavirüs vakası görülen apartman karantinaya alındı.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Güzelyalı Mahallesi 342´inci Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine apartmanın giriş ve çıkışı kapatıldı. Bina çevresinde de güvenlik önlemi alındı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın TRABZON,(DHA)<br>2020-05-05 12:53:56<br>
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