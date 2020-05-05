Yanan otomobilde tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

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<br>Selay SAYKAL/YOMRA(Trabzon), (DHA)- TRABZON´un Yomra ilçesinde yanan otomobilde cesedi bulunan Soner Taşkın'ın (35) tabancayla vurulduğu belirlendi. Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. (42) ve Ö.T. (35) gözaltına alındı.<br>Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi´nde gece saatlerinde 61 ABU 021 plakalı otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi Soner Taşkın´ın cansız bedeni bulundu. <br>Adli Tıp Kurumu´na gönderilen Taşkın´ın yapılan otopsisinde, vücudunda kurşuna rastlandı. Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. ve Ö.T. gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Yomra Selay SAYKAL<br>2020-05-05 14:41:29<br>

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