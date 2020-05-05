Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) -Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu´nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü´ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen futbolcular, dörderli oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz´ın yanı sıra karantina süreci süren Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı.<br>Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü´nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Antrenman detaylarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR<br>2020-05-05 18:56:34<br>
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