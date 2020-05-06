Sörloth'un karantina süreci sona erdi

<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un 14 günlük karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.<br>Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç´ten Trabzon´a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth´un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.<br>Alexander Sörloth'un Trabzonspor'un idmanlarına katılması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-05-06 10:46:32<br>
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