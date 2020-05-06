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‘’Evde kal, sporsuz kalma’’ Avrasya üniversitesi öğrencisi, evde kalanlar için egzersiz hareketleri videosu çekti

İHA

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Erdi Arslan, Covid19 pandemi sürecinde evde kalanlar için egzersiz hareketlerinden oluşan kısa bir program çekerek paylaştı.

‘’Evde kal, sporsuz kalma’’ Avrasya üniversitesi öğrencisi, evde kalanlar için egzersiz hareketleri videosu çekti

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Erdi Arslan, Covid19 pandemi sürecinde evde kalanlar için egzersiz hareketlerinden oluşan kısa bir program çekerek paylaştı.
3. kademe vücut geliştirme ve fitness antrenörü olan Arslan, Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Büyükköy’deki bungolav evde çektiği videosunda ‘’Evde kal, sporsuz kalma’’ diye seslenerek, “Bölümümde aldığım teorik ve uygulamalı eğitim süresince edinmiş olduğum bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Korona virüs sebebiyle hepimiz evlerimizdeyiz. Evde olmak demek egzersiz yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Egzersiz yapmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı olumlu etkiliyor. Bende evde kaldığımız bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmemiz için sizlere tüm vücudun formda kalmasına katkı sağlayacak bir egzersiz videosu hazırladım. Bu zorlu günleri yapamıyorum, hiç zamanım yok dediğimiz şeyler için fırsata çevirelim” diye konuştu.
Karadeniz’in eşsiz doğasında, yeşilin bin bir tonu içerisinde köyünde çektiği ilk bölümü Avrasya Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınladı. Arslan, üniversite yönetimine ve hocalarına kendilerine sunulan tüm imkânlardan ötürü teşekkür etti.

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