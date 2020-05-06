Trabzonspor aerobik dayanıklılık antrenmanı yaptı

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<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)-Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sekiz futbolcudan oluşan üç grup halinde aerobik dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz bugünkü antrenmanda yer almadılar. Trabzonspor, yarın yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-05-06 19:39:33<br>

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