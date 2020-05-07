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Dolandırıcılardan akıl almaz yöntem Cep telefonu operatörünü değiştirip 200 bin lirasını aldılar

İHA

Trabzon'da, cep telefonu operatörü dolandırıcılar tarafından değiştirilen bir kişinin hesabından 200 bin lirası alındı.

Dolandırıcılardan akıl almaz yöntem Cep telefonu operatörünü değiştirip 200 bin lirasını aldılar

Trabzon’da, cep telefonu operatörü dolandırıcılar tarafından değiştirilen bir kişinin hesabından 200 bin lirası alındı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan H.U. (47) isimli vatandaş, dolandırıcıların kendisine ait cep telefon operatörünü değiştirmesiyle 200 bin lira dolandırıldı.
Dolandırıcılar, çıkardıkları sahte kimlikle önce H.U.’nın hattını bir GSM operatöründen diğerine taşıyarak numaraya ait yeni bir sim kart aldı. H.U.’nun kullandığı sim kartın iptal olmasını sağlayan dolandırıcılar, daha sonra telefonla internet bankacılığını kullanarak H.U.’nun banka hesaplarının şifrelerini değiştirdi. H.U.’daki sim kartın iptal olması nedeniyle yapılan işlemlerden haberdar olmamasını sağlayan dolandırıcılar, tek seferde en fazla 63 bin lira olmak üzere, 50 bin, 19 bin, 12 bin, 9 bin liralık parçalar halinde hesaptaki 200 bin lirayı kendilerine ait olmadığı düşünülen ve sahte kimlik kullanılarak açıldığı tahmin edilen bir hesaba aktardı.
Olayın yaşandığı gün rakımı yüksek bir köyde olduğu için telefonunun çekmediğini düşünen ve şüphelenmeyen H.U., ertesi gün de sorun devam edince Araklı ilçe merkezine inerek cep telefonu firmasına sorunu bildirdi. Burada, GSM operatörünün başka bir operatöre taşındığını anlayan H.U., Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek başından geçenleri anlattı. Yapılan incelemede paranın Van nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki O.A.’ya ait hesaba aktarıldığı ortaya çıktı. Bankadan hesap hareketlerini içeren dökümanları isteyen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 200 bin lira dolandırılan H.U. ise şahıslardan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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