Trabzonspor kuvvet çalıştı

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)-Trabzonspor, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği kuvvete dayalı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde 3 futbolcudan oluşan 7 grup halinde nordbord, hamstring, kuvvet ve maksimum aerobik hız testleri gerçekleştirdi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Antrenman görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-05-07 18:52:03<br>
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