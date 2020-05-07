Trabzonspor'un testleri negatif çıktı

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

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Trabzonspor'da futbolcu kadrosuna ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır. Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir" denildi.

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