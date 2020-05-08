Trabzonspor, takım halinde çalıştı

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<br>TRABZON,(DHA) Trabzonspor'da, pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışan futbolcular, bugün takım halinde antrenmana başladı.<br>Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´ne gelen oyuncular teknik direktör Hüseyin Çimşir nezaretinde, takım halinde çalışmalara başladı. Takım halinde taktiksel çalışmalar da gerçekleştiren bordo mavililer, bu akşam yapacağı ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA<br>2020-05-08 14:33:29<br>

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