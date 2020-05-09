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Trabzon'da, Sera Gölü yolunda heyelan

DHA

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda tabiat parkı Sera Gölü'ne ulaşım sağlanan yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Akçaabat ilçesinde, tabiat parkı Sera Gölü'nün 100 metre yakınındaki mevkide, saat 23.00 sıralarında meydana heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak yığını yolun tek şeridini kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesi için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu...

Trabzon'da, Sera Gölü yolunda heyelan

<br>Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda tabiat parkı Sera Gölü'ne ulaşım sağlanan yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, iş makineleriyle çalışma başlatıldı.<br>Akçaabat ilçesinde, tabiat parkı Sera Gölü'nün 100 metre yakınındaki mevkide, saat 23.00 sıralarında meydana heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak yığını yolun tek şeridini kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesi için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda iş makineleriyle çalışmalar sürerken, trafiğin tek şeritten sağlandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR<br>2020-05-09 00:15:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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