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Yanan otomobilde tabancayla vurulmuş cesedin sırrını barut izi çözecek

DHA

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da öldürüldükten sonra cesedi, otomobili ateşe verilerek yakılan Soner Taşkın'ın (36) katil zanlıları oldukları iddiasıyla tutuklanan Önder Taşkın (35) ve Neşat Akduman'ın (42), sorgularında suçu birbirlerine attıkları öğrenildi. Cinayeti, 2 tutuklunun ellerinde bulunan barut izlerine yapılacak kriminal inceleme aydınlatacak. Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi´nde, 5 Mayıs günü, 61 ABU 021 plakalı otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü....

Yanan otomobilde tabancayla vurulmuş cesedin sırrını barut izi çözecek

<br>Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da öldürüldükten sonra cesedi, otomobili ateşe verilerek yakılan Soner Taşkın'ın (36) katil zanlıları oldukları iddiasıyla tutuklanan Önder Taşkın (35) ve Neşat Akduman'ın (42), sorgularında suçu birbirlerine attıkları öğrenildi. Cinayeti, 2 tutuklunun ellerinde bulunan barut izlerine yapılacak kriminal inceleme aydınlatacak.<br>Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi´nde, 5 Mayıs günü, 61 ABU 021 plakalı otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi Soner Taşkın´ın cansız bedeni bulundu.<br>Adli Tıp Kurumu´na gönderilen Taşkın´ın yapılan otopsisinde, vücudunda mermi bulundu. Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan Neşat Akduman ve Önder Taşkın, gözaltına alındı.<br>BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR<br>Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanan 2 şüphelinin, jandarma sorgusundaki ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Cinayeti Önder Taşkın'ın işlediğini öne süren Neşat Akduman, olay yerinden kaçtıktan sonra bir eve sığındığını ve evden jandarmayı aradığını anlattı. Akduman, savcılıkta verdiği ifadede de aracın ön koltuğunda oturduğunu, aracın arka koltuğunda oturan Önder Taşkın'ın Soner Taşkın'ı öldürdükten sonra kendisini de öldürmek istediğini söyledi.<br>DELİLLER MERCEK ALTINDA<br>Cinayet zanlılarının ellerinden alınan swap izi örnekleri ile olay yerinde ele geçirilen deliller Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı´nda incelemeye alındı. Olayda, silahı kimin ateşlediği ellerden alınan barut izi ile belirlenecek.<br>KADIN CİNAYETİ İÇİN TV'YE BAĞLANMIŞ<br>Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden Neşat Akduman'ın, Trabzon'da, 3 yıl önce yol kenarındaki ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde cesedi bulunan Pınar Kaynak (24) cinayetiyle ilgili, bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı. Canlı yayına güneş gözlüğü takıp katılan Akduman, iddiaları dile getirenler ile yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. <br>AĞABEYİ DE ARAÇTA ÖLDÜRÜLMÜŞ<br>Bu arada öldürülen Soner Taşkın´ın 20 Kasım 2018'de, Trabzon Değirmendere Mahallesi'nde araç içerisinde öldürülen Bekar Taşkın´ın kardeşi ve olayla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tanıklarından olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-05-09 17:49:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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