Trabzonspor taktik çalıştı

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<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) Trabzonspor lig maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. <br>Bordo-mavili futbolcular bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-05-09 19:48:00<br>

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