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Sokakta onları gören şaşırıyor Yıllar sonra tekrar toplandılar Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarına geri dönen 50 kişi tarafından kurulan bando takımı 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda gösteri sunmayı amaçlıyor

İHA

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarında bando takımında yer alan 2740 yaş civarı 50 ilçe sakini tekrar bir araya geldi. 2740 yaş aralığındaki bando takımı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir gösteri sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sokakta onları gören şaşırıyor Yıllar sonra tekrar toplandılar Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarına geri dönen 50 kişi tarafından kurulan bando takımı 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda gösteri sunmayı amaçlıyor

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarında bando takımında yer alan 2740 yaş civarı 50 ilçe sakini tekrar bir araya geldi. 2740 yaş aralığındaki bando takımı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir gösteri sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde değişik yıllarda bando takımında yer alan 50 kişi tekrar bir araya geldi. 2740 yaş aralığında ilçede bando takımında yer alan erkekli bayanlı 50 kişi, kolları sıvayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapmak için çalışmalara başladı. İlçede yaklaşık 10 yıldır bando etkinliğinin yapılmaması üzerine harekete geçen Anıl Sağlam tarafından kurulan 50 kişilik ekip, giyindikleri Trabzonspor forması ile sokaklarda hazırlık yapıyor. 19 Mayıs’a coşkuyla kutlamak isteyen bando takımı, vatandaşlara balkonlardan destek için çağrıda bulundu.
Bando takımının kurucularından İnşaat Mühendisi Anıl Sağlam, yıllar sonra bando takımını tekrar aktif hale getirmek istediklerini belirterek “27 yaşından 40 yaşına kadar birçok arkadaşımız bu grupta var. Hepsinin bir mesleği var. Mühendis, mimar, memur ve esnaf gibi birçok meslek sahibi arkadaşımız var. Hepimizin ortak noktası geçmiş yıllarda bando takımında olmak. Yıllar sonra böyle bir oluşum yapmak istedik. Bununda sebebi yaklaşık 10 yıldır ilçemizde bando takımı kurulmamıştı. Bizim okul dönemimizde en popüler olan bando takımı son 10 yıldır yerini farklı etkinliklere bırakmıştı. Bizde bu özlemle tekrar o günlere geri dönelim dedik. İzinlerimizi alarak bando takımını kurduk. Provalarımızı yapıyoruz” dedi.
19 Mayıs’a coşkuyla kutlamak istediklerini kaydeden Sağlam, “Amacımız 19 Mayıs’a hazırlık. Bu bayramı ilçemizde coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bunun için elimizden geldiğince çalışmaya özen gösteriyoruz. Çok fazla yoğun ilgi aldık. Gelmek isteyen oldu. Bu sayede sorumluluğumuz arttı. Bu sorumluluğun bilincinde olarak 19 Mayıs’a en iyi şekilde hazırlanacağız. 19 Mayıs’ta ilçemizde tüm vatandaşları balkonlardan alkışlarla bize desteği çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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