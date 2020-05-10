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Başkan Ekim, Anneler Günü'nü unutmadı

İHA

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Anneler Günü" nedeniyle anneleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Ekim, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı 11:0015:00 saatleri arasında ilçe sahil parkta ve şehir merkezinde gezen annelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Ekim, Anneler Günü'nü unutmadı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Anneler Günü” nedeniyle anneleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Ekim, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı 11:0015:00 saatleri arasında ilçe sahil parkta ve şehir merkezinde gezen annelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Akçaabat Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda anneleri unutmadı. Her yıl düzenlediği çeşitli etkinliklerle ‘Anneler Günü’nü kutlayan Akçaabat Belediyesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle toplu olarak “Anneler Günü” kutlama etkinliği yapamadı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, evlerinde kalan anneleri evlerinde ziyaret ederek ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağına 11:0015:00 saatleri arasında muafiyet getirilen 65 yaş ve üstü anneleri dışarı çıkanlara ise ilçe merkezinde ve sahil parkta çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek annelerin anneler gününü kutladı.

“Her ne kadar korona virüsle mücadele sürecinde olsak da, tedbirlerimizi almak suretiyle annelerimizi yalnız bırakamayız” diyen Başkan Ekim, “Akçaabat Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği kapsamında her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Biz her bir vatandaşımıza gönül bağı ile bağlıyız. 23 Nisan'da çocuklarımızın yanındaydık, bugün ‘Anneler Günü’ olması vesilesiyle annelerimizin yanındayız. Gönlümüzden geçen Anneler gününde annelerimiz için daha coşkulu, farklı etkinliklerle toplu olarak anneler günü kutlama programı düzenlemekti. Fakat malum süreçten dolayı, tedbirler kapsamında etkinlikler düzenleyemiyoruz. Her ne kadar toplu olarak bir araya gelip kutlama etkinliği yapamasak da evlerindeki annelerimizi evlerinde ziyaret ederek, hava almak için dışarı çıkan annelerimizin de yanlarına giderek onların bu günlerini kutlamak, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Gerek ziyaret ettiğimiz evlerdeki annelerin gerekse dışarıda gezerken yanlarına gittiğimiz annelerin yüzlerindeki tebessümü, gözlerindeki sevinç duygusunu fark edince yaptığımız işin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Aldığımız bu enerjiler bizleri yılmadan, yorulmadan daha çok çalışmaya ve daha fazla üretmeye sevk ediyor. Ne diyordu rahmetli Neşat Ertaş, ‘Aşkınan çalışan yorulmaz’ bizde aşk ile çalışıyor, aşk ile hizmet ediyoruz. Anneler gününün annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla, başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneler olmak üzere, annem ve tüm annelerimizin Anneler gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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