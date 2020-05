TİSKİ Genel Müdürü Tekataş'a yumruklu saldırı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'ın yumruklu saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, çalıştığı binaya girişi sırasında yumruklu saldırıya uğradı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş, TİSKİ’nin Değirmendere mahallesindeki yeni hizmet binasına saat 10.30 sıralarında giriş yaptığı esnada, arkadan gelen Hakan S. adlı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs kurum personelleri tarafından anında etkisiz hale getirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri saldırgan Hakan S.’yi gözaltına alırken, olayın ardından ifade vermek için Taksim Polis Merkezi’ne giden TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, saldırgan Hakan S.’den kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İfadesinin alınmasının ardından hastaneye başvuran Genel Müdür Tekataş’a darp raporu verildi.

Saldırgan Hakan S.’nin ise, TİSKİ’de geçmiş dönemde İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan ve şu anda Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde personel olarak görev yapan Berrin S.’nin eşi olduğu ortaya çıktı.



“Belediyelerde her türlü görevlendirme yapılabilir”

Olayın ardından bir mesaj yayınlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi saldırıyı kınadı. Saldırının hiç kabul edilebilir bir yanı olmadığının belirtildiği açıklamada, “Belediyemize bağlı kuruluş olan TİSKİ Genel Müdürlüğü binası girişinde bu sabah saatlerinde Genel Müdürümüz Ali Tekataş’a, TİSKİ’de geçmiş dönemde İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan ve Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde personel olarak görev yapması Cuma günü itibariyle kendisine tebliğ edilen Berrin S.’nin eşi Hakan S. tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Genel Müdürümüzün yanında görevli personelin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen ve emniyet güçlerine teslim edilen şahıs hakkında, Genel Müdürümüz gerekli tüm şikayetlerde bulunmuştur. Trabzon’a gece gündüz hizmet etmek derdinde olan Genel Müdürümüz Ali Tekataş, ardından hastaneye giderek darp raporu almıştır. Belediyelerde her türlü görevlendirme yapılabilir ve her personel kurum tasarrufu kapsamında istenilen yerde çalışmakla mükelleftir. Hal böyleyken yapılan bir görevlendirmeyi bahane ederek gerçekleştirildiği tahmin edilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Genel Müdürümüze yapılan bu saldırıyı, tüm kurumlarımıza yapılmış bir saldırı olarak görmekle birlikte yaşanan tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı söylemek isteriz” ifadelerine yer verildi.

