Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

<br>Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık oyunları gerçekleştirildi.<br>Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-05-11 21:41:58<br>
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