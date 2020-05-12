Trabzonspor'un Covid-19 testleri negatif çıktı

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Trabzonspor'da futbolcu kadrosuna ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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