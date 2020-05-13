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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Karadeniz’de doğum oranı düştü

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 30 bin 892 iken, bu sayı 2019 yılında yüzde 4,7 azalarak 29 bin 448'e geriledi.

Doğu Karadeniz’de doğum oranı düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 30 bin 892 iken, bu sayı 2019 yılında yüzde 4,7 azalarak 29 bin 448’e geriledi.
TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün, TÜİK Doğum İstatistikleri veri tabanından derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 30 bin 892 iken, bu sayı 2019 yılında yüzde 4,7 azalarak 29 bin 448’e geriledi. Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı bir önceki yıla göre 0,6 puan düşerek binde 10,9 olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı bakımından Doğu Karadeniz 12 istatistiki bölge arasında Batı Karadeniz ve Batı Marmara’dan sonra en düşük olan 3. bölgedir. Öte yandan doğurganlık çağındaki (1549 yaş arası) kadın başına düşen doğum sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Doğu Karadeniz’de 2018 yılında 1,68 iken 2019 yılında 1,60’a düştü. Bu değer ile Doğu Karadeniz Bölgesi Batı Karadeniz, Batı Marmara, Ege ve İstanbul’dan sonra en düşük toplam doğurganlık hızına sahip 5. Bölgedir"denildi.
2019 yılında canlı doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre Trabzon’da yüzde 6,5 azalarak 9 bin 542’ye, Rize’de yüzde 5,7 azalarak 3 bin 909’a, Giresun’da yüzde 4,3 azalarak 4 bin 237’ye, Ordu’da yüzde 3,5 azalarak 8 bin 304’e, Artvin’de yüzde 2,3 azalarak bin 794’e ve Gümüşhane’de yüzde 0,2 azalarak bin 662’ye geriledi.

Giresun’da kaba doğum hızı binde 9,4 oldu
Kaba doğum hızı 2019 yılında Türkiye genelinde binde 14,3 olurken, bu oran Gümüşhane’de 0,2 artarak binde 10,2’ye yükseldi. Trabzon’da 1,0 puan azalarak binde 11,8’e, Rize’de 0,9 puan azalarak binde 11,3’e, Giresun’da 0,5 puan azalarak binde 9,4’e, Ordu’da 0,5 puan azalarak binde 10,9’a ve Artvin’de 0,4 puan azalarak binde 10,4’e geriledi.

Doğu Karadeniz’de sadece Gümüşhane’de doğurganlık hızı arttı
Türkiye genelinde doğurganlık hızı (çocuk sayısı) 2018 yılında 2,00 iken 2019 yılında 1,88 oldu. Doğu Karadeniz Bölgesinde bir önceki yıla göre Gümüşhane’de 1,32’den 1,33’e çıkarken Trabzon’da 1,80’den 1,67’ye, Rize’de 1,77’den 1,65’e, Giresun’da 1,55’den 1,48’e, Ordu’da 1,72’den 1,66’ya ve Artvin’de 1,64’den 1,60’a geriledi. Ayrıca 2019 yılında Türkiye genelinde Gümüşhane 1,33 ile doğurganlık hızı en düşük il, Şanlıurfa 3,89 ile en yüksek il oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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