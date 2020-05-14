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Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen korona virüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen korona virüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordomavililer günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda Beşkitaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin COVID19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

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