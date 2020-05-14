Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor

<br>TRABZON,(DHA) Trabzonspor'da lig maçları için hazırlıklar sürüyor.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 10.30'da teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Boro-mavililer, akşam yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)<br>2020-05-14 15:35:02<br>
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