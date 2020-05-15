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Sosyal Güvenlik Haftası Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay: “Covid-19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır” “Salgın süresinde vatandaşlarımızın en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir”

İHA

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, Covid19 sürecinde de vatandaşların en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünü belirterek Covid19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.

Sosyal Güvenlik Haftası Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay: “Covid-19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır” “Salgın süresinde vatandaşlarımızın en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir”

Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay, Covid19 sürecinde de vatandaşların en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünü belirterek Covid19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.
Akbay, Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Kurum Başkanı İsmail Yılmaz’ın koordinatörlüğünde dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını sürecinde de hiçbir aksaklığa mahal vermeden hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek “Tüm dünyayı derinden etkileyen, adeta günlük yaşamı durma noktasına getiren salgın sürecinde Dünyanın önde gelen ülkeleri bile sağlık hizmetleri bakımından ciddi zorluklarla karşılaşıp sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, sağlam temeller üzerine inşa edilen genel sağlık sigortası sistemimiz ve Devletimizin yerinde uygulamaları sayesinde ülkemiz Dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır” dedi.

"Bir çok alanda vatandaşımızın yanında yer aldık"
Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Akbay, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak birçok alanda vatandaşların yanında yer aldıklarını ifade ederek, “Covid19’un ana gündem maddesi olduğu bu günlerde Kurum başkanımız Sayın İsmail Yılmaz’ın yoğun çalışmaları ve hızlı çözümleri ile çok büyük bir imtihan verip, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak birçok alanda vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Salgın süresinde vatandaşlarımızın en çok hizmet aldığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik reformundan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu için sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu ve herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu. Genel sağlık sigortasının uygulamaya konulmasıyla birlikte kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Üstelik 2020 yılı itibariyle vatandaşlarımız aylık 88,29 TL prim ödeyerek aile fertleri dahil olmak üzere bu sistemden faydalanabilmektedirler. Ayrıca 18 yaş altındaki bütün çocuklarımız da koşulsuz şartsız GSS kapsamındadır” diye konuştu.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır”
““Covid19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır” diyen Akbay, “Salgın nedeniyle vatandaşlarımıza verdiğimiz destekler yalnızca GSS ile sınırlı kalmayarak emeklilerimize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza farklı alanlarda da destekler verilmiştir. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2020 ila 30 Haziren 2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödeyeceği Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primleri gecikme zammı veya cezası olmadan ertelenmiştir. Yine tedbirler kapsamında emeklilerimizin bayram ikramiyeleri öne alınarak bu süreci daha kolay atlatmaları hedeflenmiştir. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim edilmiştir. Bunun yanında kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında sona eren sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılmıştır. Bu sayede kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırılarak hem hastalığın yayılması hem de Sağlık Hizmet Sunucularının yaşanacak yoğunluğunun önüne geçilmiştir. Ayrıca bu süreçte Covid19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı ise 8 bin 976’ya ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

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