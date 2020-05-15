Trabzon’da gazetecilerin Covid-19 testi negatif çıktı

11 Mart’tan bu yana yaşanan bu süreçte riski ölçmek için Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ortaklaşa bir organizasyon yaparak Covid19 sürecinde sahada görev yapan gazetecilere Covid19 testi (PCR) yaptırdı. 26 gazetecinin yaptırdığı test sonuçlarında pozitif bir vakaya rastlanmadı.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük “Ülkemiz ve dünya önemli bir süreçten geçiyor. Covid19 salgını dolayısı ile sahada görev yapan meslektaşlarımız risk ile karşı karşıyalar. Bu nedenle bizde İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma yaparak arkadaşlarımıza Covid19 testi yaptırdık. Ne mutlu ki test yaptıran arkadaşlarımızın hepsinin sonuçları negatif çıktı. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan Usta ve ekibine teşekkür ediyorum“ dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise gazetecilere yapılan testlerin önemli olduğunu vurgulayarak ‘’Trabzon basınının ön safta yer alan güzide temsilcilerini temasta bulunduları halkımızı, siyasetçilerimizi ve bürokratlarımızı göz önüne alarak tetik etmek gerekliliği hissettik. Çok şükür test sonuçlarında olumsuz bir durumla karşılaşmadık’’ diye konuştu.

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