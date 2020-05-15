Başkan Genç uyardı: “Rehavete kapılmayalım”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son günlerde Covit19 vakalarında ve virüsten ölümlerde yaşanan düşüşün vatandaşları rehavete sevk etmemesi gerektiğini söyledi.

Ölüm oranlarının vaka sayılarındaki düşüşün hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini dile getiren Başkan Genç, tehlikenin geçtiğini söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Özellikle sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasaklarına ciddiyetle uyulması gerektiğini ifade eden Genç, “Ülkemiz salgınla mücadelede oldukça başarılı durumda. Sağlık Bakanlığımız tarafından günlük olarak açıklanan istatistiklerde bu açıkça görülüyor. Ama bu bizi aldatmamalı. Salgın tehlikesi hâlâ var. Biz bu işi atlattık gibi konuşmak için henüz erken. Tedbiri elden bırakan ülkelerin halini görüyoruz. Özellikle süper güç denilen ABD ve Rusya’da her geçen gün vaka sayıları ve ölümler artıyor. Biz de ise tam tersi oluyor. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor” dedi.

Genç, vatandaşların havaların güzelliğine aldanıp sokağa çıkmaması gerektiğini belirterek “Türk milleti gerçekten de hem Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan korunma tedbirleri hem de sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgelere büyük ölçüde riayet ederek salgının yayılmaması noktasında en büyük çabayı, fedakârlığı gösterdi. Her şey çok düzgün giderken rehavete kapılmak bizi hiç istemediğimiz durumlara götürebilir. Özellikle sıcaklıkların arttığı bu mevsimde daha bir dikkatli olmalıyız. Havaların güzelliğine aldanıp sokağa çıkma yasaklarını delersek ve korunma tedbirlerini uygulamazsak ikinci bir salgın dalgasıyla karşılaşabiliriz. Yasaklara ve kurallara uymayan vatandaşlarımızı da nazik bir dille uyarmaya devam etmeliyiz. Bütün vatandaşlarımız, hepimiz sorumluluklarımızı ve görevlerimizi elden bırakmamalıyız. İnşallah böyle giderse salgını en az zararla bütün ülke olarak atlatacağız” diye konuştu.

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