Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu

DHA

Fatih TURANSelçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, aralarında öğretmen, akademisyen, bankacı, mühendis ile mimarların yer aldığı arkadaş grubu, oluşturdukları bando takımıyla, ilçe sokaklarında sahne alıp, düzenledikleri gösteriyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İlçe halkı, maske takıp, sosyal mesafeye uyan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti. Vakfıkebir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan,...

Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, aralarında öğretmen, akademisyen, bankacı, mühendis ile mimarların yer aldığı arkadaş grubu, oluşturdukları bando takımıyla, ilçe sokaklarında sahne alıp, düzenledikleri gösteriyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İlçe halkı, maske takıp, sosyal mesafeye uyan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti.<br>Vakfıkebir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan, aralarında akademisyen, öğretmen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu, kurdukları 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'yla ilçe sakinlerine bayram için gösteri sundu. Özel hazırlattıkları Türk bayraklı tişörtlerle sokağa çıkan grubun gösterisi, ilgiyle izlendi.<br>SOSYAL MESAFELİ BANDOYA İLGİ<br>İlçe halkı da, ellerinde Türk bayrakları ile maske takıp, sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti. Grubun performansı alkış alırken, özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evlerinde geçiren çocukların ilgi odağı oldu. Çocukların yanı sıra gençler ve ilçe sakinleri bu anları, cep telefonu kameralarınca kayda aldı. Hükümet Konağı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan bando grubu, gösterilerine ilçe sokaklarında devam etti.<br>İlçe sakinleri, böyle anlamlı etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR<br>2020-05-19 11:28:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Hamsiköy bugünlerde sessizliğe büründü Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy Korona virüs salgını sürecinde eski hareketli günlerini arıyor
YEREL HABERLER Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistleri ...
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
YEREL HABERLER Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Vaşak bu kez hiç beklenmedik bir yerde ortaya çıktı Yeni doğmuş bir Anadolu Vaşağı bir otomobilin motor kısmında bulundu Sütle beslediği vaşağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü'ne teslim etti
YEREL HABERLER Vaşak bu kez hiç beklenmedik bir yerde ortaya ...
Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına ...
Tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü
Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü ...
Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü (2)
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü ...
Trabzonspor, Sosa ve Novak'a korona virüs şartları
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sosa ve Novak'a korona virüs şartları
Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Aktürk'ten, muhtarlara kan bağışı çağrısı
Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Trabzon´da kardan kapalı yayla yolları açılıyor
YEREL HABERLER Trabzon´da kardan kapalı yayla yolları açılıyor
Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu
YEREL HABERLER Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve ...
Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu
YEREL HABERLER Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve ...
Trabzon'da karla kaplı yayla yolları açılıyor Büyükşehir Belediyesi ekipleri 18 yayla yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor
YEREL HABERLER Trabzon'da karla kaplı yayla yolları ...
Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
YEREL HABERLER Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek
İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının etkileri Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Korkulan olur ve virüs etki sürecini uzatırsa konut fiyatlarında hissedilir değer kaybı yaşanabilir”
YEREL HABERLER İnşaat ve gayrimenkul sektörüne Korana virüs salgının ...
Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X