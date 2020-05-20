Trabzonspor dördüncü koronavirüs testinden geçti

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<br>TRABZON,(DHA) - <br>Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. <br>Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarakuyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbirpozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez DHA<br>2020-05-20 21:14:53<br>

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