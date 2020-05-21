ABD'de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu

ABD'den Kovid19 tedbirleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirilerek Trabzon'daki yurtta karantina altında tutulan Baki ve Şerefli ailelerinin bebeklerinin kulaklarına ezan ve isimleri okundu.

ABD'den getirilen 288 Türk vatandaşının Trabzon'daki Gülbahar Hatun Yurdu'ndaki karantina süreçleri devam ediyor. Bu süreci vatandaşların en iyi şekilde geçirmeleri için çaba gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, MustafaElif Baki ile ErginŞebnem Şerefli çiftlerinin, bebekleri için ezan ve isimlerinin okunması talebi üzerine harekete geçerek imam hatip Tevfik Kahvecioğlu'na ulaştı. Kahvecioğlu tarafından Baki ailesinin bebeği Ekin ile Şerefli ailesinin bebeği Melis'in kulaklarına ezan ve isimleri, Kovid19 tedbirleri altında okundu.

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