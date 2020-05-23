Çay işçilerinin otomobili direğe çarpıp, alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı

<br>Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Of ilçesinde çay işçilerinin otomobili, elektrik direğine çarptı. Kazada alev alan otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.<br>Kaza, saat 11.30 sıralarında Of-Çaykara karayolunda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariş Farişov yönetimindeki 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, beton elektrik direğine çarparak alev aldı. Otomobilde sıkışan 3 çay işçisi yanarak can verdi, sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.<br>İşçilerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı. Azerbaycan uyruklu 3 işçinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor. <br>VALİ KAZA YERİNDE<br>Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR<br>2020-05-23 13:12:36<br>
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