Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)-TRABZONSPOR iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar´la birlikte izledi. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.<br>Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar<br>2020-05-25 22:15:19<br>
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