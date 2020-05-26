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Trabzonspor taktik çalıştı

DHA

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar 2020-05-26 15:05:52

Trabzonspor taktik çalıştı

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan görüntüler<br>DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar<br>2020-05-26 15:05:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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