Trabzonspor taktik çalıştı

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan görüntüler<br>DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar<br>2020-05-26 15:05:52<br>
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