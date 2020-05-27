Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor

<br>TRABZON,(DHA)Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.<br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-05-27 17:30:29<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.