Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transferle ilgili bordomavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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